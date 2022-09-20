الملكة إليزابيث الثانية تُدفن مع زوجها في قلعة وندسور

قُبيل ذلك، كسر كبير أمناء البلاط عصاه ليضعها على النعش، في خطوةٍ رمزية للدلالة على انتهاء عهدها، لتغيب بعدها إليزابيث الثانية عن الأعين إلى الأبد، هي التي لطالما اعتلت الابتسامة وجهها وتحلت بالهدوء؛ لتصبح أيقونة المملكة بعدما اعتلت العرش لمدة 70 عاماً وسبعة أشهر ويومين.