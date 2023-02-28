رغم دفاع زوجته عنه.. كيف قاد بث مباشر على "تيك توك" رجلًا إلى السجن

وعلاوة على ذلك، فإن حقيقة "موافقة الضحية على الصفعة وتبريرها" لا تلغي العقوبة أيضًا؛ لأنه "في جرائم العنف ضد المرأة -كما هو الحال في جميع جرائم الأذى الجسيم- تكون موافقة الشخص المعتدى عليه غير ذات صلة، كما أن العقوبة تنطبق في جميع الحالات".