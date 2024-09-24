واقعة غريبة.. استئصال 69 زائدة دودية من سكان قرية سودانية

وقال "صالح": إن إدارة المستشفى تفاجأت قبل بضعة أيام بتكرار حالات الإبلاغ عن التهابات الزائدة الدودية بشكل غريب، حيث كانت تصل عدد من الحالات في اليوم إلى المستشفى في بعض أوقات، مما دفع بفريق العمل للبحث عن الأسباب خصوصًا أن التهاب الزائدة الدودية من الأمراض غير المعدية.