مقاضاة شركة الشوكولاتة الأمريكية بزعم احتواء منتجاتها على مستويات ضارة من المعادن

رُفعت دعوى قضائية ضد شركة تصنيع الشوكولاتة، هيرشي، في الولايات المتحدة؛ بزعم أنها تبيع منتجات تحتوي على مستويات ضارة من المعادن.
وتزعم الدعوى التي رفعها كريستوفر لازازارو أن الشركة ضللت المستهلكين، بعدم الكشف عن كميات الرصاص والكادميوم في ثلاث قطع من الشوكولاتة الداكنة.
وادعى أنه لم يكن ليشتري المنتجات لو كان على علم بذلك.
ولم ترد هيرشي على الفور على طلب للتعليق.
وتشير بعض الدراسات، إلى أن مضادات الأكسدة ومستويات السكر المنخفضة نسبيًّا في الشوكولاتة الداكنة؛ يمكن أن تساعد في الوقاية من أمراض القلب.
لكن الدعوى القضائية تشير إلى النتائج الأخيرة لمجلة كونسيومر ريبورتس الأمريكية، التي اختبرت 28 قطعة شوكولاتة داكنة بشأن وجود الرصاص والكادميوم فيها.
وزعمت المجلة أن 23 منها -بما في ذلك شوكولاتة من هيرشي وجوديفا وليندت- تحتوي على "مستويات أعلى نسبيًّا" من المعادن.
وأضافت أنه "بالنسبة لـ23 قطعة من الألواح؛ فإن تناول 28 غرامًا فقط في اليوم سيضع شخصًا بالغًا فوق مستوى تقول سلطات الصحة العامة وخبراء الكرياتينين، إنه قد يكون ضارًّا لواحد على الأقل من تلك المعادن الثقيلة".