مقاضاة شركة الشوكولاتة الأمريكية بزعم احتواء منتجاتها على مستويات ضارة من المعادن

وأضافت أنه "بالنسبة لـ23 قطعة من الألواح؛ فإن تناول 28 غرامًا فقط في اليوم سيضع شخصًا بالغًا فوق مستوى تقول سلطات الصحة العامة وخبراء الكرياتينين، إنه قد يكون ضارًّا لواحد على الأقل من تلك المعادن الثقيلة".