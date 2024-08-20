غرق يخت المليارديرات.. المدير التنفيذي لـ"مورغان ستانلي" في عداد المفقودين

وذكر خفر السواحل الإيطالي في بيان أن 6 أشخاص فُقدوا بعد غرق اليخت البالغ طوله 56 مترًا، وعلى متنه 22 شخصًا في أعقاب عاصفة ضربت قرب بورتيسيلو بإيطاليا، حوالي الساعة 5 صباحًا بالتوقيت المحلي من يوم أمس الاثنين.