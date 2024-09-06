بعد خضوعه لتحقيقات "الإباحية وغسل الأموال".. مؤسس "تلغرام" يخرج عن صمته

قال بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تلغرام ورئيسه التنفيذي، الجمعة: إن تطبيق المراسلة سيتبع نهجا جديدا فيما يتعلق بمراقبة المحتوى وإزالة بعض الخصائص التي أساء البعض استخدامها في أنشطة غير قانونية.
وكتب "دوروف" على تلغرام يقول "99.999 بالمئة من مستخدمي تيليغرام لا علاقة لهم بالجرائم، لكن 0.001 بالمئة متورطون في أنشطة غير مشروعة يخلقون صورة سيئة للمنصة بأكملها، مما يعرض مصالح ما يقرب من مليار مستخدم للخطر".
وأضاف: "لذا، نحن ملتزمون هذا العام بتحويل مراقبة المحتوى على تلغرام من مجال انتقاد إلى مجال إشادة"، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وخضع "دوروف" الأسبوع الماضي لتحقيق رسمي في فرنسا فيما يتعلق باستخدام تطبيق تلغرام في الاحتيال وغسل الأموال واستغلال الأطفال في مواد إباحية وجرائم أخرى.