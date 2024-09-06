بعد خضوعه لتحقيقات "الإباحية وغسل الأموال".. مؤسس "تلغرام" يخرج عن صمته

قال بافيل دوروف، مؤسس تطبيق تلغرام ورئيسه التنفيذي، الجمعة: إن تطبيق المراسلة سيتبع نهجا جديدا فيما يتعلق بمراقبة المحتوى وإزالة بعض الخصائص التي أساء البعض استخدامها في أنشطة غير قانونية.