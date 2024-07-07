هربوا من الحر للبحر.. غرق 49 شخصًا بينهم 7 أطفال في روسيا

وقالت هيئة الأرصاد الجوية المائية الروسية، الجمعة، على موقعها على الإنترنت، أن ارتفاعًا استثنائيًّا لدرجات الحرارة متوقع في أنحاء الأجزاء الجنوبية الأوروبية من روسيا مطلع الأسبوع، مع وصول درجات الحرارة في بعض الأماكن إلى ما يزيد على 40 درجة.