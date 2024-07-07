هربوا من الحر للبحر.. غرق 49 شخصًا بينهم 7 أطفال في روسيا

قالت الوزارة المعنية بمواجهة الطوارئ في روسيا، الأحد: إن 49 شخصًا بينهم 7 أطفال، غرقوا في أنحاء روسيا، السبت، في وقت تسود فيه درجات الحرارة المرتفعة مساحات شاسعة من البلاد.
وبحسب وكالة "رويترز"، قالت الوزارة عبر تطبيق "تلغرام": "تم تسجيل 65 واقعة في مسطحات مائية في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وتوفي 49 شخصًا".
وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن هذا الرقم يزيد بنحو عشر حالات مقارنة بمن قضوا غرقًا في ذات اليوم من العام الماضي.
وخلال الأسبوع الماضي، شهد سكان روسيا بعض أكثر أحوال الطقس سخونة منذ أكثر من قرن، وحطمت موسكو الرقم القياسي المسجل عام 1917، وشهدت مدن في جميع أنحاء أكبر دولة في العالم درجات حرارة أعلى بكثير من 35 درجة مئوية.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية المائية الروسية، الجمعة، على موقعها على الإنترنت، أن ارتفاعًا استثنائيًّا لدرجات الحرارة متوقع في أنحاء الأجزاء الجنوبية الأوروبية من روسيا مطلع الأسبوع، مع وصول درجات الحرارة في بعض الأماكن إلى ما يزيد على 40 درجة.