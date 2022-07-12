دولة ستتجاوز الصين في عدد سكانها.. العالم 8 مليارات نسمة قريبًا

الصين والهند

وحسب موقع قناة "الحرة"، أدخلت الهند برامج وطنية لتنظيم الأسرة في عام 1952. وعلى الرغم من أن هذه البرامج قد تبدو أقل نجاحًا في خفض معدلات المواليد مقارنة بسياسة الطفل الواحد في الصين؛ فإن الدولة الواقعة في جنوب آسيا، لديها الآن عدد سكان متنوع من حيث العمر؛ في حين أن الصين لديها عدد من السكان المسنين بشكل غير متناسب مع نسبة السكان الأكثر شبابًا.