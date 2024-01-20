فيديو التقطتْه فتاةٌ صدفةً.. شاهد ما حدث لطائرة أمريكية بعد إقلاعها بدقائق

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية: الفيديو التقطتْه فتاةٌ تدعى "ميلاني أداروس" حين كانت تسير بالقرب من منزلها في حي كيندال بميامي، ونظرت للأعلى ورأت ألسنة اللهب والشرار تندفع من محرك الطائرة، ويظهر صوتها في الفيديو وهي تصرخ: "يا إلهي.. إنها تشتعل".