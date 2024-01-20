فيديو التقطتْه فتاةٌ صدفةً.. شاهد ما حدث لطائرة أمريكية بعد إقلاعها بدقائق

شوهدت ألسنةُ اللهب تتصاعد من محرك طائرة شحن تابعة لخطوط أطلس الجوية، قبل أن يحاول طاقمُها المكون من خمسة أفراد الهبوطَ بشكل اضطراري في مطار ميامي الدولي.
ويُظهر فيديو بثّتْه وسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة، النيرانَ وهي تخرج من محرك الطائرة وهي في طريقها إلى المطار.
وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية: الفيديو التقطتْه فتاةٌ تدعى "ميلاني أداروس" حين كانت تسير بالقرب من منزلها في حي كيندال بميامي، ونظرت للأعلى ورأت ألسنة اللهب والشرار تندفع من محرك الطائرة، ويظهر صوتها في الفيديو وهي تصرخ: "يا إلهي.. إنها تشتعل".
وبدأ الحادث بعد ثلاث دقائق فقط من إقلاع الطائرة؛ فقام طاقم الطائرة بإجراء اتصال طوارئ مع برج المراقبة بالمطار.
ونقلت "سي إن إن" عن شركة أطلس: أن طاقم الطائرة اتّبع جميع التعليمات القياسية المنصوص عليها، وعاد بأمان إلى مطار ميامي الدولي.
وستقوم الشركة بفحص الطائرة لتحديد سبب اشتعال المحرك.