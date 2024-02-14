الناخبون في إندونيسيا يتوجهون لمراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد

تَوجه الناخبون في إندونيسيا اليوم، إلى مراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد؛ خَلَفًا للرئيس "جوكو ويدودو"، الذي يقضي فترة ولايته الثانية والأخيرة.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي، لاستقبال 205 ملايين شخص لهم حق التصويت في السباق الانتخابي الذي يشهد تنافسًا بين وزير الدفاع الحالي "برابوو سوبيانتو" واثنين من حكام المقاطعات السابقين وهما: "أنيس باسويدان" و"جانجار برانوو".
وتُظهر استطلاعات الرأي أن "سوبيانتو"، البالغ من العمر 72 عامًا، يتقدم بفارق كبير على منافسيه، على الرغم من أنه ربما لا يحصل على الأغلبية اللازمة لتجنب إجراء جولة إعادة.