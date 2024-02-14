الناخبون في إندونيسيا يتوجهون لمراكز الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد

وتُظهر استطلاعات الرأي أن "سوبيانتو"، البالغ من العمر 72 عامًا، يتقدم بفارق كبير على منافسيه، على الرغم من أنه ربما لا يحصل على الأغلبية اللازمة لتجنب إجراء جولة إعادة.