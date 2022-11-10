الرئيس الأمريكي يطالب بمراجعة علاقات إيلون ماسك بالدول الأخرى

وقال بايدن: "أعتقد أن تعاون ماسك أو علاقاته الفنية مع الدول الأخرى تستحق النظر، سواء كان يفعل أي شيء غير لائق أم لا، أنا لا أقترح ذلك، أنا أقترح أن الأمر يستحق النظر إليه، وهذا كل ما سأقوله".