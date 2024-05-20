نجا "نجاد" و"صدر" ومات "رئيسي".. 3 حوادث طيران غريبة طالت رؤساء إيران

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني، قد أكد اليوم الإثنين، وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي وجميع مرافقيه بمن فيهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، في حادث تحطم مروحيتهم في منطقة جبلية، فيما أعلنت فِرَق الهلال الأحمر، أنها عثرت على جثث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق، الذين تحطمت مروحية تُقِلهم بمحافظة أذربيجان الشرقية.