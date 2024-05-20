نجا "نجاد" و"صدر" ومات "رئيسي".. 3 حوادث طيران غريبة طالت رؤساء إيران

في الوقت الذي أعلنت فيها وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية، وفاة الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي؛ والوفد المرافق له؛ نتيجة تحطّم المروحية التي كانت تقلّهم، في أثناء عودتها من منطقة خودافرين إلى تبريز، وسط ظروف جوية سيئة، تعد هذه الحادثة الثالثة لرؤساء إيران مع حوادث الطيران.
وكانت الحادثة الأولي في أغسطس عام 1980 عندما نجا الرئيس أبوالحسن بني صدر من تصادم مروحيتين قرب الحدود الإيرانية- العراقية، وأما الحادثة الثانية نجا منها الرئيس محمود أحمدي نجاد من تحطّم مروحيته في مرتفعات البرز بعد تعرضها لخلل فني وذلك في يونيو 2012.
وكان التلفزيون الرسمي الإيراني، قد أكد اليوم الإثنين، وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي وجميع مرافقيه بمن فيهم وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، في حادث تحطم مروحيتهم في منطقة جبلية، فيما أعلنت فِرَق الهلال الأحمر، أنها عثرت على جثث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق، الذين تحطمت مروحية تُقِلهم بمحافظة أذربيجان الشرقية.