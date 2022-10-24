عمليات جراحية رخيصة تغيّر حياة بريطانيات للأسوأ

في ذلك الوقت، لم يتمكّن الأطباء من اكتشاف أن مصدر هذا السائل كان تسرُّباً صغيراً من المعدة، وتمّ التعامل مع حالتها بتوصيلها بأنابيب للتخلص من هذا السائل.