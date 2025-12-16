دراسة تحذّر: الأرض على وشك فقدان آلاف الأنهار الجليدية سنويًا بحلول منتصف القرن

وأشار الباحثون، الذين استخدموا بيانات من الأقمار الاصطناعية لرصد أكثر من 211 ألف نهر جليدي، إلى أن ذوبان الأنهار الصغيرة ربما لا يرفع مستوى سطح البحر بشكل كبير، لكنه يشكل تهديدًا حقيقيًا للثقافات المحلية والسياحة البيئية في كثير من المناطق.