بالخضراوات والماء.. طريقة بسيطة للتخلص من الإمساك في 30 دقيقة

وأضافت أنه وفقًا للدراسات السابقة فإن الخضراوات التي تحتوى على كمية عالية من الماء والألياف يمكن أن تجعل الطعام ينتقل بشكل أسرع عبر الأمعاء، مما ينظم عملية الهضم، بجانب أن الكرفس يحتوي على ما يقرب من 95 في المائة من الماء، وبالمثل يشكل الماء 93% من السبانخ، لذلك هو خليط جيد للتخلص من الإمساك.