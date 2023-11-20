بالخضراوات والماء.. طريقة بسيطة للتخلص من الإمساك في 30 دقيقة

قدمت خبيرة التغذية البريطانية فانيسا إيرين، عبر حسابها على "تيك توك"، وصفة تساعدك في حل الإمساك خلال 30 دقيقة.
وحسب صحيفة "الديلي ميل"، تقول خبيرة التغذية: إن الوصفة تتلخص في الكرفس والسبانخ والماء، كل ما عليك فعله هو مزج الثلاثة مكونات في الخلاط، وعقب خلطها جيدًا، كل ما عليك هو تناول هذا المشروب.
وأضافت أنه وفقًا للدراسات السابقة فإن الخضراوات التي تحتوى على كمية عالية من الماء والألياف يمكن أن تجعل الطعام ينتقل بشكل أسرع عبر الأمعاء، مما ينظم عملية الهضم، بجانب أن الكرفس يحتوي على ما يقرب من 95 في المائة من الماء، وبالمثل يشكل الماء 93% من السبانخ، لذلك هو خليط جيد للتخلص من الإمساك.
وأخيرًا تشمل طرق الوقاية من الإمساك الحصول على ما يكفي من الألياف في الخضراوات الخضراء والبقول والحبوب الكاملة، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وشرب الكثير من السوائل، وفقاً للمعهد الوطني للصحة.