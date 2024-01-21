فيديو "تمساح في الشارع" بطرابلس.. ما علاقته بالسعودية؟

وتقول "فرانس برس": لكن الفيديو لم يُصَوَّر في ليبيا مثلما ادعت المنشورات المضللة؛ فقد أرشد البحث الذي قام به فريق التحقق والتوثيق بـ"فرانس برس"، عن مشاهد ثابتة منه منشورة في شهر نوفمبر الماضي على وسائل إعلام سعودية على أنه لتمساح في مدينة القطيف.