فيديو "تمساح في الشارع" بطرابلس.. ما علاقته بالسعودية؟

تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي -لا سيما في ليبيا- مقطع فيديو قيل إنه لظهور تمساح في أحد شوارع العاصمة طرابلس؛ لكن الادعاء خطأ والفيديو مصور في مدينة القطيف شرق السعودية.
وحسب وكالة "فرانس برس"، يظهر في الفيديو الذي صوّره شخص من سيارته ليلًا تمساحًا في شارع، وعلّق ناشرون بالقول: "ظهور تمساح ليلة البارحة في شوارع طرابلس".
وتقول "فرانس برس": لكن الفيديو لم يُصَوَّر في ليبيا مثلما ادعت المنشورات المضللة؛ فقد أرشد البحث الذي قام به فريق التحقق والتوثيق بـ"فرانس برس"، عن مشاهد ثابتة منه منشورة في شهر نوفمبر الماضي على وسائل إعلام سعودية على أنه لتمساح في مدينة القطيف.
وجاء في التفاصيل أن التمساح الذي شوهد في أحد شوارع القطيف خرج من حديقة حيوانات مجاورة، وتمت السيطرة عليه من طرف السلطات المختصة وإرجاعه لموطنه الطبيعي.