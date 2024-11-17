حول العالم في صورة: في غزة.. جثث على قارعة الطريق!

قد يكون المشهد غريبًا ومُروِّعًا، لكنه بات مألوفًا في غزة التي فقدت نحو 44 ألفًا من أبنائها وبناتها، معظمهم من الأطفال والنساء؛ فقد اعتاد سكان غزة على مشاهد الجثث الملقاة على قارعة الطريق مع مرور أكثر من عام على العدوان الإسرائيلي على القطاع الجريح.