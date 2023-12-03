عامل نظافة ينتحل صفة طبيب.. والمريض دفع الثمن من أسنانه

ووفقًا للوثائق المتعلقة بالقضية التي تم حلها مؤخرًا أمام المحكمة المدنية، اتصل هاكان يلدريم، البالغ من العمر 42 عامًا، وهو رجل من إسطنبول يعاني من ألم شديد في الأسنان، بعيادة أسنان في منطقة كاغيثان لتحديد موعد طارئ.