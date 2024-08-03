تؤثر في الاتصالات ونظام GPS.. "ناسا" اكتشفت "هياكل غريبة" تحلّق فوق الأرض

ولم تتمكن بيانات الأقمار الاصطناعية دائماً من التقاط الصورة الكاملة لما يحدث في الغلاف الأيوني، لكن مهمة "غولد"، تمكنت من معرفة كيفية تسبّب عوامل مختلفة في حدوث اضطرابات في الغلاف الأيوني.