منظمة يابانية مناهضة للأسلحة النووية تفوز بجائزة "نوبل" للسلام 2024

ومن المقرر أن يتم تسليم جائزة نوبل للسلام، وقيمتها 11 مليون كرونة سويدية، أو نحو مليون دولار، في أوسلو في العاشر من ديسمبر في ذكرى وفاة رجل الصناعة السويدي، ألفريد نوبل؛ الذي أسَّس الجوائز في وصيته عام 1895.