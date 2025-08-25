في دراسة صادمة.. 11 علبة أسبوعيًا من مشروب شهير تُضاعف خطر الصلع لدى الرجال
حذّرت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون برتغاليون من أن المشروبات الغازية قد تكون أحد العوامل الخفية وراء تساقط الشعر والإصابة بالصلع، خصوصًا لدى الرجال الذين يستهلكونها بكميات كبيرة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الديلي ميل"، استندت الدراسة إلى تحليل بيانات أكثر من 61 ألف مشارك من 17 دراسة سابقة، وخلصت إلى وجود علاقة مباشرة بين الإفراط في استهلاك المشروبات الغازية وضعف صحة الشعر بشكل عام.
وأوضحت النتائج أن استهلاك أكثر من 3.5 لتر أسبوعيًا – ما يعادل 11 علبة – يرتبط بزيادة ملحوظة في فرص تساقط الشعر، نتيجة لارتفاع معدلات السكر والكافيين في هذه المشروبات، وهو ما يؤدي إلى رفع هرمون التوتر، وإضعاف الدورة الدموية، وتفاقم الالتهابات التي تضر ببصيلات الشعر.
كما أبرزت الدراسة أهمية فيتامين "د" في الوقاية من أنواع متعددة من الصلع، بما فيها الوراثي والثعلبة البقعية، مشيرة إلى أن نقصه قد يفاقم المشكلة.
وأوصى الباحثون بضرورة الحد من استهلاك المشروبات الغازية، والحرص على تناول البروتينات، والحديد، وفيتامين "د"، للحفاظ على كثافة الشعر وصحته.