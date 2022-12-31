شاهد.. "السفير الصيني" يرحّب بـ"رونالدو" مرتديًا قميص النصر

وكان مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، وقّع عقدًا مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو حتى عام 2025م؛ للانضمام لصفوف الفريق ابتداءً من فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وتمت مراسم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد.