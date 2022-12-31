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شاهد.. "السفير الصيني" يرحّب بـ"رونالدو" مرتديًا قميص النصر

بعد توقيع اللاعب البرتغالي عقدًا للانضمام لصفوف الفريق حتى 2025
السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ
السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشينغ
سبق
سبق

رحّب السفير الصيني لدى المملكة "تشن وي تشينغ" بخبر تعاقد إدارة نادي النصر مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال "تشن وي" على حسابه الرسمي على تويتر: كمشجع لنادي النصر، أرحب ترحيبًا حارًّا بانضمام كريستيانو رونالدو للفريق.

وكان مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، وقّع عقدًا مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو حتى عام 2025م؛ للانضمام لصفوف الفريق ابتداءً من فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وتمت مراسم توقيع العقد في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال آل معمر: "هذه الصفقة أكبر من مجرد كتابة فصل تاريخي جديد. هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم، وبوجوده في النصر سنمضي قُدمًا لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية، وللأجيال القادمة".

وسيرتدي كريستيانو رونالدو مع ناديه النصر الرقم "7".

النصر
السفير الصيني لدى المملكة
كريستيانو رونالدو

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