الولايات المتحدة.. سحب عاجل لعصائر فاكهة بعد مخاوف من تلوث بكتيري

ويأتي هذا الاستدعاء بعد حوادث مشابهة، من بينها تفشي الإشريكية القولونية في عصير تفاح غير مبستر في التسعينيات، ما أدى إلى إصابة 70 شخصًا ووفاة طفلة تبلغ 16 شهرًا. وتشير بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى تسجيل نحو 1.35 مليون إصابة بالسالمونيلا سنويًا في الولايات المتحدة، بينها 420 وفاة، إضافة إلى 95 ألف إصابة بالإشريكية القولونية وما لا يقل عن 30 وفاة مرتبطة بها.