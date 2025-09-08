الولايات المتحدة.. سحب عاجل لعصائر فاكهة بعد مخاوف من تلوث بكتيري

سحبت مزرعة "إيفرغرين أورتشارد" في ولاية نيوجيرسي أكثر من 22 ألف عبوة من عصائر الفاكهة الشهيرة، بعد تحذيرات من احتمال تلوثها ببكتيريا ضارة. وشمل الاستدعاء عصائر الكمثرى والعنب والعناب الكورية، التي تُباع في متاجر التجزئة بولايات نيوجيرسي ونيويورك وبنسلفانيا، إضافة إلى المزرعة نفسها، وفق ما نقلته صحيفة "ديلي ميل".
وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أن الاستدعاء مصنّف من الفئة الثانية، ما يعني أن احتمالية حدوث عواقب صحية خطيرة منخفضة، مؤكدة أنه لم تُسجل أي إصابات حتى الآن. لكن التحقيقات أظهرت أن المزرعة لم تثبت أن العصائر خضعت لعملية البسترة، وهي خطوة أساسية تقضي على بكتيريا مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية.
وتسبب هذه البكتيريا أعراضًا تشمل الغثيان والقيء والإسهال، وقد تشكّل خطورة أكبر على الأطفال وكبار السن وأصحاب المناعة الضعيفة. وتباع العصائر المستهدفة في عبوات ألومنيوم صغيرة بسعة 4 أونصات، حيث تؤكد القوانين الأمريكية أن عدم بسترة العصائر يستلزم وضع ملصقات تحذيرية للمستهلكين.
ويأتي هذا الاستدعاء بعد حوادث مشابهة، من بينها تفشي الإشريكية القولونية في عصير تفاح غير مبستر في التسعينيات، ما أدى إلى إصابة 70 شخصًا ووفاة طفلة تبلغ 16 شهرًا. وتشير بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى تسجيل نحو 1.35 مليون إصابة بالسالمونيلا سنويًا في الولايات المتحدة، بينها 420 وفاة، إضافة إلى 95 ألف إصابة بالإشريكية القولونية وما لا يقل عن 30 وفاة مرتبطة بها.