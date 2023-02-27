"المدمّر" يلقي بويلاته.. تحذيرات من تحوّل الكوليرا إلى وباء غربي سوريا

حذّر الدفاع المدني السوري العامل في مناطق سيطرة المعارضة من كارثة حقيقية في شمال غربي سوريا، من جرّاء تفشي مرض الكوليرا وتحوله إلى وباء، بسبب الدمار الكبير في البنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي من جرّاء الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا قبل 3 أسابيع، وأوقع أكثر من 50 ألف قتيل، وفق آخر الأرقام المعلنة، بينهم نحو 6 آلاف في سوريا.