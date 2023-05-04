فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لشرطي أمريكي بسبب السرعة والقيادة المتهورة

نجا ضابط شرطة أمريكي من موت محقق بأعجوبة، الثلاثاء، عندما فقد سائقٌ السيطرة على سيارته التي كان يقودها بسرعة جنونية وتهوّر، وخرج عن الطريق السريع في شمال ولاية فيرجينيا.
وحسب موقع "الحرة"، تم التقاط الحادث بكاميرا مثبتة على سيارة الضابط، وفق ما قالت إدارة شرطة مقاطعة فيرفاكس.
واصطدمت السيارة بعنف بسيارة أخرى كانت جانبًا بعدما أوقفها الشرطي، الذي تفاجأ بقدوم السيارة بأقصى سرعة نحوه، بينما سارع للهرب من المكان ونجا بأعجوبة.
ووفق موقع أخبار شرطة مقاطعة فيرفاكس، فإن سائق السيارة التي انحرفت عن مسارها، يبلغ من العمر 17 عامًا، وكان متجها شمالًا على الطريق السريع بسرعة عالية قبل أن يفقد السيطرة على سيارته.
وقالت إدارة شرطة مقاطعة فيرفاكس: "دارت سيارة بي إم دبليو، وعبرت الخط الفاصل بين جانبي الطريق السريع، وضربت سيارة أخرى، ثم سيارة الضابط"، ثم تابعت: "كاد الضابط أن يُقتل".
وأضافت أن سائق السيارة التي انحرفت، نُقل إلى المستشفى بإصابات طفيفة، وخرج من المستشفى.
واتُّهِم السائق المراهق بالقيادة المتهورة، وهي تهمة قد تؤدي في بعض الأحيان إلى السجن في الولايات المتحدة.
وقالت إدارة الشرطة: "تشعر إدارة شرطة مقاطعة فيرفاكس بالارتياح؛ لأن هذا الحادث لم يُسفر عن مأساة".
وتابعت: "هذا تذكير مهم بأن الحياة يمكن أن تفاجئك في أي لحظة، لذلك تقع على عاتق السائق مسؤولية القيادة بأمان والوصول بأمان".
وكتبت في تغريدة على "تويتر" ضمّنتها مقطع فيديو عن الحادثة: "أيها الآباء والأمهات، يُرجى التفكير في التحدث مع أبنائكم من السائقين المراهقين بمخاطر وعواقب القيادة المتهورة".