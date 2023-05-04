فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لشرطي أمريكي بسبب السرعة والقيادة المتهورة

ووفق موقع أخبار شرطة مقاطعة فيرفاكس، فإن سائق السيارة التي انحرفت عن مسارها، يبلغ من العمر 17 عامًا، وكان متجها شمالًا على الطريق السريع بسرعة عالية قبل أن يفقد السيطرة على سيارته.