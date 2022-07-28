في واقعة رشوة.. السجن 10 سنوات لطليق وزيرة مصرية سابقة

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه (نحو 264 ألف دولار) وأخذ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص.