في واقعة رشوة.. السجن 10 سنوات لطليق وزيرة مصرية سابقة

قضت محكمة مصرية، الأربعاء، بالسجن 10 سنوات على زوج وزير الصحة السابق؛ وذلك في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم "رشوة وزارة الصحة".
وحسب صحيفة "الشروق" المصرية، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الزوج السابق، محمد عبدالمجيد الأشهب، والذي يعمل أخصائيًّا أول بشركة "مصر للتأمين عن الحياة"، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه "حوالى 26 ألف دولار".
كما قضت بمعاقبة محمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر، بالحبس مع الشغل لمدة سنة.
وتَضمن الحكم إعفاء المتهمين وسيطي الرشوة من العقوبة وفقًا للقانون، بعد اعترافهما، وهما السيد عطية إبراهيم الفيومي، مالك مستشفى الفيومي، وحسام الدين عبدالله فودة، ضابط قوات مسلحة بالمعاش.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة الجنائية، ووجهت للمتهم الأول أنه طلب لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه (نحو 264 ألف دولار) وأخذ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص.
وقالت النيابة إن المتهم أعد تقريرًا مزورًا يتضمن عدم وجود أية مخالفات بها، وقد أسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.