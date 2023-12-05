بشرى لمحبي الشعر.. خبراء: حفظ القصائد الشعرية يحميك من هذا المرض بالدماغ

وحسب موقع "روسيا اليوم"، يشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، إلى أن الشكل الأكثر انتشارًا للخرف هو مرض ألزهايمر الذي يكون عادة وراثيًا. يليه من حيث الانتشار الخرف الوعائي. الذي يمكن الوقاية منه عن طريق مراقبة مستويات الكوليسترول في الدم ومنع تطور ارتفاع ضغط الدم.