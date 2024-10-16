"الحمد لله أننا لم نكن بجوارها".. شاهد ما حدث لسيارة مذيع أمريكي على أحد الطرق
كشف "فيديو" صادم عن ثانية واحدة فقط، منعت أسرة مذيع أمريكي من التعرض لانفجار مروع، عندما سقطت قنبلة على أحد الطرق.
وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: كان المذيع الأمريكي جون ريتشاردز، وعائلته على بُعد أقدام قليلة من الموت عندما مروا بقنبلة أثناء انفجارها على طريق في ولاية واشنطن.
وكان "ريتشاردز" يقود سيارته في شارع 116 حوالي الساعة 5:30 مساءً مع زوجته وابنه، عندما لاحظوا سقوط كرة من أعلى لتستقر على الطريق.
وقال "ريتشاردز": في البداية اعتقدت أنها كرة قدم وأبطأت في قيادة السيارة، خشية خروج طفل راكضًا إلى الشارع خلف الكرة، لكن عندما بدأ الدخان يتصاعد من الكرة، أدركت أننا في ورطة.
ونقل راديو "KING 5" عن "ريتشاردز"، قوله: في غضون ثانية، التفتّ إلى زوجتي وقلت: "هذه ليست كرة.. هذه قنبلة".
وابتعد "ريتشاردز" عن مسار القنبلة التي كان ينبعث منها الدخان، ومرّ بجوارها قبل ثانية واحدة فقط من انفجارها خلف سيارتهم؛ ما ترك الأسرة في حالة صدمة.
وقال "ريتشاردز" لزوجته: "الحمد لله، أننا لم نكن بجوارها لحظة انفجارها قبل ثانية".
وقد نجا المذيع وعائلته دون إصابات، في حين تضررت سيارته قليلًا.
وقال "ريتشاردز"، وهو يفكر بما حدث: لا يبدو الأمر مضحكًا، لكنه يشبه مشاهدة قنابل "باجز باني - Bugs Bunny"، الصغيرة التي يُشعلونها في أفلام الكارتون، هذا ما شعرت به، وجعلني مستعدًا للتعامل مع الموقف".
وحلل خبير متفجرات، لقطات الفيديو، وخلص إلى أنها قنبلة يدوية الصنع، وتحتوي على مسحوق فلاش المتفجر.
وحسب الصحيفة، لم يتم القبض على أي مشتبه بهم، لكن في اليوم التالي، حاول شخص تفجير قنبلة أثناء ملاحقته من قبل الشرطة؛ مما أدى إلى إغلاق الطريق السريع رقم 90 في كلا الاتجاهين لأكثر من ثلاث ساعات.
ولم تحدد الشرطة ما إذا كانت الحادثتان مرتبطتين أم لا.