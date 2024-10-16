"الحمد لله أننا لم نكن بجوارها".. شاهد ما حدث لسيارة مذيع أمريكي على أحد الطرق

وقال "ريتشاردز"، وهو يفكر بما حدث: لا يبدو الأمر مضحكًا، لكنه يشبه مشاهدة قنابل "باجز باني - Bugs Bunny"، الصغيرة التي يُشعلونها في أفلام الكارتون، هذا ما شعرت به، وجعلني مستعدًا للتعامل مع الموقف".