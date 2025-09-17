في جلسة بالكونغرس الأمريكي.. مطالبات بتنظيم روبوتات الدردشة لحماية الأطفال

ووفقاً لوكالة "رويترز"، أدلى ماثيو رين، الذي رفع دعوى ضد "أوبن إيه. آي" بعد انتحار ابنه آدم في كاليفورنيا إثر تعليمات من "تشات جي. بي. تي" لإيذاء النفس، بشهادته قائلاً: "روبوتات الدردشة تحتاج إلى قدر من الأخلاق المدمجة فيها".