في جلسة بالكونغرس الأمريكي.. مطالبات بتنظيم روبوتات الدردشة لحماية الأطفال
دعا ثلاثة آباء أمريكيين، فقدوا أطفالهم أو أدخلوهم المستشفى بسبب تفاعلهم مع روبوتات دردشة تعمل بالذكاء الاصطناعي، الكونغرس إلى فرض تنظيمات صارمة على هذه التكنولوجيا. جاء ذلك خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ، الثلاثاء، لمناقشة الأضرار المحتملة على الأطفال.
ووفقاً لوكالة "رويترز"، أدلى ماثيو رين، الذي رفع دعوى ضد "أوبن إيه. آي" بعد انتحار ابنه آدم في كاليفورنيا إثر تعليمات من "تشات جي. بي. تي" لإيذاء النفس، بشهادته قائلاً: "روبوتات الدردشة تحتاج إلى قدر من الأخلاق المدمجة فيها".
وأضاف: "المشكلة نظامية، ولا أعتقد أنهم غير قادرين على إصلاحها". من جهتها، تعهدت "أوبن إيه. آي" بتعزيز الحماية وتوجيه الأطفال إلى نسخة أكثر أماناً من الروبوت.
ترأس الجلسة السناتور جوش هولي، الذي يحقق أيضاً مع شركة "ميتا" بعد تقرير كشف عن محادثات غير لائقة مع أطفال. ورفضت "ميتا" الحضور، مؤكدة أن الأمثلة المذكورة غير دقيقة وأُزيلت.