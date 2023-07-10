فيديو.. تدخّل سريع ينقذ ركاب طائرة بعد اشتعال النار في سيارة أسفلها

أظهرت لقطاتُ فيديو لحظة غريبة لاشتعال النيران في سيارة أثناء تواجدها تحت طائرة بعد ظهر أمس الأحد في مطار بيير إليوت ترودو بمونتريال، وتم على الفور استدعاء رجال الإطفاء إلى أرض المطار، ونجحوا في إطفاء الحريق سريعًا.