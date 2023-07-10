فيديو.. تدخّل سريع ينقذ ركاب طائرة بعد اشتعال النار في سيارة أسفلها

أظهرت لقطاتُ فيديو لحظة غريبة لاشتعال النيران في سيارة أثناء تواجدها تحت طائرة بعد ظهر أمس الأحد في مطار بيير إليوت ترودو بمونتريال، وتم على الفور استدعاء رجال الإطفاء إلى أرض المطار، ونجحوا في إطفاء الحريق سريعًا.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات؛ بحسب السلطات، التي قالت إن الحريق تمت السيطرة عليه في أقل من نصف ساعة.
وقال متحدث باسم المطار لموقع "مونتريال سي تي في": إن الحريق بدأ في محرك السيارة، وإن الرحلات الجوية لم تتأخر نتيجة لذلك.
بدورها أفادت المتحدثة بان ماركوت بأن "الوضع تحت السيطرة"؛ مشيرة إلى أنه كان هناك حوالى 20 من رجال الإطفاء في مونتريال تم إرسالهم إلى مكان الحادث.
ووفق "سكاي نيوز عربية"؛ أظهرت صور الطائرة التي التقطت بعد إخماد الحريق آثار السخام حول الباب الخلفي للطائرة.
وقالت شركة طيران كندا: "استجاب الطاقم بشكل احترافي من خلال ضمان النزول السريع للركاب المتبقين من الطائرة القادمة من جنيف".
وأضافت أن الطائرة تخضع لفحص الصيانة، وأنه تم فتح تحقيق في الحادث.