"لا داعي للحضور".. ضبط حراس أمن يزوّرون بصمات عاملين بمستشفى كويتي

تمكّنت السلطات الأمنية الكويتية من ضبط ثلاثة حراس أمن وافدين، يزوّرون البصمة لموظفين وممرضين في مستشفى الجهراء، بحيث يمكّنون هؤلاء من عدم الحضور فعليًا إلى الدوام الرسمي، ويقومون بالتبصيم بدلًا منهم.