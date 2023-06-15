"لا داعي للحضور".. ضبط حراس أمن يزوّرون بصمات عاملين بمستشفى كويتي

تمكّنت السلطات الأمنية الكويتية من ضبط ثلاثة حراس أمن وافدين، يزوّرون البصمة لموظفين وممرضين في مستشفى الجهراء، بحيث يمكّنون هؤلاء من عدم الحضور فعليًا إلى الدوام الرسمي، ويقومون بالتبصيم بدلًا منهم.
وقالت صحيفة "القبس"، الأربعاء: "تمكن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية من ضبط 3 وافدين من الجنسية المصرية، يعملون حراس أمن في مستشفى الجهراء بتهمة تزوير البصمة لمصلحة ممرضين وموظفين".
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني: أن حراس الأمن "لديهم بصمات سيليكون تخص موظفين وممرضين يعملون بالمستشفى، ويقومون بالتبصيم لهم مقابل 10 دنانير شهريًا عن الموظف الواحد".
وأضاف المصدر أنه "تم ضبط الحراس الثلاثة بعد مراقبتهم (...) وبتفتيشهم تم العثور بحوزتهم على 40 بصمة سيليكون تخص بعض الموظفين والممرضين والممرضات، واعترف المتهمون بأنهم يبصمون للموظفين الذين لا يحضرون بمقابل مادي".
وأكد أنه تم استدعاء الموظفين المعنيين مع المتهمين الثلاثة للتحقيق معهم، وأنه ستتم إحالتهم إلى النيابة العامة.