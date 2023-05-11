بالفيديو.. نجوا من حادث سير وماتوا بطريقة غريبة في نيكاراجوا

وحسب موقع صحيفة "اليوم السابع"، فرغم أن الحافلة تعرضت لأضرار بعد أن سقطت لأكثر من 50 مترًا في أرض زراعية، إلا أن مقتل عدد من الركاب لم يأت بسبب الحادث، بل بسبب لسعات النحل، حيث كان يتم الاحتفاظ به في خلايا خشبية.