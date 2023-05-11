بالفيديو.. نجوا من حادث سير وماتوا بطريقة غريبة في نيكاراجوا
في حادث غريب ومروع، أنهى سرب من النحل حياة عدة أشخاص، في قصة تفاصيلها غريبة حدثت في نيكاراجوا على البحر الكاريبي.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بدأت الأحداث الغريبة بحادث سير بعد أن انحرفت حافلة على متنها 60 راكبًا على طريق بري وسط الغابات، واصطدمت بمنطقة لتربية النحل الأفريقي، وأدى الاصطدام لخروج سرب النحل من المنحل، وهجم على ركاب الحافلة الذين كانوا يفيقون من صدمة الحادث المرورى.
وحسب موقع صحيفة "اليوم السابع"، فرغم أن الحافلة تعرضت لأضرار بعد أن سقطت لأكثر من 50 مترًا في أرض زراعية، إلا أن مقتل عدد من الركاب لم يأت بسبب الحادث، بل بسبب لسعات النحل، حيث كان يتم الاحتفاظ به في خلايا خشبية.
وحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، وصل عدد القتلى إلى 6 ضحايا من بينهم امرأة تبلغ من العمر 47 عامًا، وابنتها 8 أعوام.
وبثت وسائل إعلام في نيكاراجوا صورًا للضحايا، الذين غطتهم عشرات البقع الحمراء فى جميع أنحاء الجزء العلوى من أجسادهم جراء اللسعات.