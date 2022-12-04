فيديو.. "حركة مستفزة" تتسبب في طرد مشجعة من مباراة صربيا وسويسرا

ونشرت قناة "الكأس" القطرية، فيديو يوثق لحظة طرد المشجعة؛ بسبب قيامها بحركة رمز "النسر الطائر"؛ حيث وضعت المشجعة يديها على صدرها بشكل معاكس، راسمة شارة "النسر المزدوج" الأسود اللون، رمز ألبانيا التي يتوسط علمها الأحمر، وهي حركة تعتبرها الجماهير الصربية مستفزة.