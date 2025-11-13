لأول مرة.. رصد انفجار نجمي عملاق قد يمزق أغلفة الكواكب

وجاء الاكتشاف من خلال التقاط "انفجار لاسلكي من النوع الثاني"، وهو ناتج عن موجة صدمية ترافق تحرّك الانبعاث الكتلي من الغلاف الجوي للنجم إلى الفضاء. وتم رصده من نجم يبعد نحو 40 سنة ضوئية عن الأرض، وهو ما يجعله أبعد بعشر مرات تقريبًا من أقرب نظام نجمي معروف.