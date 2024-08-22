بينهم "بلومر" و"مورغان ستانلي".. التعرف على هوية 5 من ركاب يخت المليارديرات الغارق

يذكر أن هذا اليخت الفاخر الذي يبلغ طوله 56 مترًا، ويطلق عليه اسم "بايزيان"، قد غرق في وقت مبكر صباح الاثنين الماضي، بالقرب من السواحل الإيطالية، وكان على متنه 22 شخصًا، في أعقاب عاصفة قرب بورتيسيلو بإيطاليا.