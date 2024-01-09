سقط الهاتف من طائرة "ألاسكا" على ارتفاع 16 ألف قدم.. خبراء يكشفون نوع الجوال ولماذا ظل سليمًا

وليست هذه المرة الأولى التي تحدث فيها واقعة شبيهة؛ ففي يونيو 2023، نشر حساب أحد الأشخاص على تيك توك، فيديو قال فيه إن هاتف آيفون نجا من التدمير بعد سقوط من على ارتفاع 14 ألف قدم؛ حينها سقط الهاتف نحو أرض عشبية خضراء ومنطقة طينية. كما ظهر في المقطع المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي حينها.