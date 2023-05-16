بحث جديد: البطاقات الائتمانية تحرمك الادخار وتمنعك من تحديد نفقاتك الشهرية

من جهتها، قالت الصحفية المختصة في الشأن الاقتصادي، محاسن مرسل: "هناك فرق بين الدفع نقدًا وبين الدفع عبر النقود البلاستيكية (البطاقات)، لأن علم النفس يقول إن الدفع نقدا يعد موجعا حتى لأصحاب الثروات، لأن الشخص يشعر أن أمواله تتآكل".