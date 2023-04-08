رفع دعوى قضائية ضد "تسلا" بسبب اختراق خصوصية السائقين

وشارك عدد من موظفي تسلا مقاطع فيديو وصور خاصة للسائقين ومرافقيهم عبر نظام المراسلة الداخلي بينهم، بفضل قدرتهم على الوصول الى الكاميرات الداخلية للسيارات، وتم التقاط معظم هذه المقاطع والصور خلال الفترة بين ٢٠١٩ و ٢٠٢٢.