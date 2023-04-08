رفع دعوى قضائية ضد "تسلا" بسبب اختراق خصوصية السائقين

تواجه شركة تسلا للسيارات الكهربائية دعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة بسبب انتهاك خصوصية السائقين.
وتتهم الدعوى، المقامة في ولاية كاليفورنيا، الشركة بجمع بيانات المستخدمين بشكل غير قانوني وتحليلها للحصول على معلومات عن حياتهم الخاصة.
وشارك عدد من موظفي تسلا مقاطع فيديو وصور خاصة للسائقين ومرافقيهم عبر نظام المراسلة الداخلي بينهم، بفضل قدرتهم على الوصول الى الكاميرات الداخلية للسيارات، وتم التقاط معظم هذه المقاطع والصور خلال الفترة بين ٢٠١٩ و ٢٠٢٢.
وتعرضت تسلا للعديد من الانتقادات في الفترة الأخيرة بسبب سياساتها الخاصة بجمع بيانات المستخدمين، والتي يؤكد بعض المستخدمين أنها تنتهك الخصوصية الشخصية.
وتعتبر هذه الدعوى القضائية هي الأحدث في سلسلة من الدعاوى القضائية التي تواجهها الشركة في الفترة الأخيرة.