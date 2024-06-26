المجاعة تقترب من غزة بمستويات مرعبة.. مشاهد قاسية لأطفال جوعى يعانون سوء التغذية

وأكد المكتب الإعلامي أن شبح المجاعة "يكبر يومًا بعد يوم"، مما يُنذر بارتفاع أعداد الوفيات بسبب الجوع، خصوصًا بين أكثر من مليون طفل باتوا تحت التهديد المباشر لسوء التغذية، من بينهم 3500 طفل باتوا أقرب إلى الموت بسبب سوء التغذية، وانعدام الغذاء، وانعدام المكملات الغذائية، وانعدام التطعيمات.