بعد غرامة الـ355 مليون دولار.. شاهد مفاجأة "حذاء ترامب" بعد أول ساعتين من عرضه للبيع

كشف موقع "فوربس"، أن الحذاء الرياضي الجديد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حقق نجاحًا مبكرًا عند طرحه للبيع، ويأتي ذلك فيما يتعين على ترامب دفع غرامة تبلغ حوالى 355 مليون دولار.
وقال الموقع إن حذاء "ترامب شوز" نفِد خلال ساعتين فقط، من إعلان بيعه على الموقع الرسمي للشركة التجارية الجديدة.
وكان ترامب قد أشار إلى أن خط الأحذية الرياضية الجديد سيكون بمثابة محاولة للوصول إلى المؤيدين الأصغر سنًّا.
وحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي؛ فإن ما لا يقل عن 10 من الأحذية الرياضية الذهبية "وقّعها ترامب بشكل عشوائي".
كما أطلق المتجر الإلكتروني أيضًا، حذاء باسم "T-Red Wave" في إشارة إلى الحرف الأول من اسم ترامب والموج الحمراء الذي يشير إلى حزبه الجمهوري، إضافة إلى حذاء "POTUS 45" الذي يشير إلى كون ترامب الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، وكلاهما بسعر 199 دولارًا.
علاوة على ذلك، هناك زجاجة عطر وكولونيا باسم "Victory47"؛ حيث يطمح الملياردير الأمريكي لأن يكون الرئيس 47 للولايات المتحدة، معروضة للبيع بقيمة 99.
ويشير التقرير إلى أن "الأحذية الرياضية المعلن عنها لم يتم تصميمها أو تصنيعها أو توزيعها أو بيعها من قِبَل دونالد ترامب أو منظمته، أو أي من الشركات التابعة لها أو مديريها، إنما حصلت إحدى الشركات على حقوق استغلال اسم وصورة ترامب، بموجب اتفاقية ترخيص".
وقال موقع "فوربس" إن الحذاء طُرِح منه ألف زوج فقط، ونفدت كلها في "أول ساعتين".
وقال ترامب خلال إعلانه عن الخط الخاص بأحذيته في فيلادلفيا: "أردت القيام بذلك منذ فترة طويلة. لديّ بعض الأشخاص الرائعين الذين يعملون معي في مثل هذه الأمور، وقد توصلوا إلى هذا الحذاء الذي أعتقد أنه سيحقق نجاحًا كبيرًا"؛ حسب ما نقله موقع "إن بي سي نيوز".
وجاء إعلان ترامب عن خط الأحذية الخاص به، بعدما حَكَم قاض في نيويورك يوم الجمعة، بأنه يتعين عليه دفع 354.9 مليون دولار عقابًا على مبالغته الاحتيالية في تقدير ثروته الصافية لخداع المُقرضين، حسب "سكاي نيوز عربية".
ومنع القاضي آرثر إنجورون أيضًا، في قرار حاد اللهجة صدر بعد محاكمة مثيرة للجدل استمرت 3 أشهر في مانهاتن، ترامب الذي يخوض سباق ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة هذا العام، من العمل كمسؤول أو مدير لأي شركة في نيويورك لمدة ثلاث سنوات.
وألغى إنجورون حكمه السابق الصادر في سبتمبر الماضي والذي أمر "بحل" الشركات التي تسيطر على ركائز إمبراطورية ترامب العقارية، قائلًا يوم الجمعة إن ذلك لم يعد ضروريًّا لأنه يعين مراقبًا مستقلًّا ومديرًا مراقبًا لامتثال أعمال ترامب.