بعد غرامة الـ355 مليون دولار.. شاهد مفاجأة "حذاء ترامب" بعد أول ساعتين من عرضه للبيع

ويشير التقرير إلى أن "الأحذية الرياضية المعلن عنها لم يتم تصميمها أو تصنيعها أو توزيعها أو بيعها من قِبَل دونالد ترامب أو منظمته، أو أي من الشركات التابعة لها أو مديريها، إنما حصلت إحدى الشركات على حقوق استغلال اسم وصورة ترامب، بموجب اتفاقية ترخيص".