احذروا الانشغال بالهاتف في الشارع.. شاهد ما حدث لهذا الشاب في اللحظة الفارقة بين الحياة والموت

ويُظهر الفيديو شابًا يُدعى فاكوندو رودريجيز (24 عامًا)، وهو مشغول بالنظر إلى هاتفه المحمول بينما كان على وشك عبور معبر السكك الحديدية، ويبدو أن الشاب كان مشغولًا ومشتت الذهن، حتى إنه لم ينتبه للقطار القادم، ولم ينتبه لتوقّف امرأة بجواره انتظارًا لقدوم القطار، واستمر الشاب بالسير حتى اللحظة الفارقة بين الحياة والموت، حين داهمه القطار، لكنه تمكّن من التراجع في الثانية الأخيرة بعد احتكاك طفيف مع القطار، وسقط بجوار القطار الذي توقّف بعدها.