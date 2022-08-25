وزير للزيت وآخر لـ"القهوة".. في هذه الدولة حكومة جديدة

وقال "مارابي" إنه يجب إعادة إحياء صناعة القهوة حتى تُدرّ عائد تصدير أكبر، بينما أوضح "كولي" أنه يُدرك أهمية هذا التحدي؛ لأنه ينحدر من وادي واغي في مقاطعة جيواكا، التي كانت مزرعةً ضخمة للقهوة في يومٍ من الأيام، لكنها أصبحت مكسوةً بالشجيرات الصغيرة الآن.