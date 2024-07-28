منظمو أولمبياد باريس يعتذرون بسبب عرض "العشاء الأخير"

وسُئلت المتحدثة باسم أولمبياد باريس آن ديكامب عن الاحتجاج، خلال مؤتمر صحفي للجنة الأولمبية الدولية يوم الأحد، فقالت: "من الواضح أنه لم تكن هناك نية على الإطلاق لإظهار عدم الاحترام لأي مجموعة دينية، على العكس من ذلك، أعتقد مع توماس جولي أننا حاولنا بالفعل الاحتفال بالتسامح المجتمعي".