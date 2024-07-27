"لديهم معرفة واسعة بها".. مَن يقف وراء تخريب شبكة السكك الحديدية في فرنسا؟

واعتبر "بيرسون" أنه لا ينبغي للسلطات استبعاد التجسس الصناعي، وأن أحد موظفي السكك الحديدية، أو شخصًا قام ببناء المسارات بما في ذلك عمال البناء، قد يكون أيضًا وراء هذه الهجمات، مشيرًا إلى أن الموظفين نفذوا خطة طوارئ استعدادًا للألعاب الأولمبية، مما سمح لبعض الركاب باستخدام خطوط بديلة من شأنها أن تبطئ حركة المرور، ولكن على الأقل سيصل المسافرون إلى وجهتهم.