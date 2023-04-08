حاول طلب المساعدة وهو يحتضر.. شاهد اللحظات الأخيرة لملياردير أمريكي بعد طعنه بالشارع

وحسب "سكاي نيوز عربية"، وثّق مقطع فيديو اللحظات التي تلت عملية الطعن، التي لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت عشوائية أم متعمّدة، إلى جانب تفاصيل المكالمة التي أجراها بوب لي لطلب المساعدة من الشرطة.