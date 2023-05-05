بالفيديو.. رئيس فاغنر يهاجم قادة وزارة الدفاع الروسية بسبب نقص الذخيرة

هاجم رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجن، اليوم الجمعة، كبار قادة وزارة الدفاع الروسية، محملاً إياهم مسؤولية الخسائر في صفوف قوات فاغنر التي تقاتل في باخموت، وهدد بالانسحاب من المنطقة التي تحاول روسيا السيطرة عليها.