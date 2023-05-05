بالفيديو.. رئيس فاغنر يهاجم قادة وزارة الدفاع الروسية بسبب نقص الذخيرة

هاجم رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجن، اليوم الجمعة، كبار قادة وزارة الدفاع الروسية، محملاً إياهم مسؤولية الخسائر في صفوف قوات فاغنر التي تقاتل في باخموت، وهدد بالانسحاب من المنطقة التي تحاول روسيا السيطرة عليها.
ظهر رئيس فاغنر، واقفاً في ميدان تتناثر فيه الجثث ويكيل الشتائم، في تصعيد لعداء طويل الأمد مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، ورئيس هيئة الأركان العامة فاليريغيرا سيموف.
وظهر بريغوجن إلى جوار عشرات الجثث الملطخة بالدماء التي قال إنها لمقاتلي فاغنر، وأشار إلى نقص الذخيرة الذي يواجه مسلحيه.
وقال بريغوجن: "هؤلاء من رجال فاغنر الذين ماتوا اليوم، والدم لم يجف بعد"، مشيرًا إلى الجثث من حوله.
وبدأ بريغوجن عداوة علنية مع قادة الدفاع في العام الماضي متهماً إياهم بالافتقار إلى الكفاءة وبحرمان فاغنر من الذخيرة عمداً بدافع عدائهم الشخصي نحوه، وفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز" عربية.
وتقود فاغنر هجوم روسيا المستمر منذ أشهر على مدينة باخموت في شرق أوكرانيا.