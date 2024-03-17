ثار من جديد.. شاهد لقطات تحبس الأنفاس لثوران بركان أيسلندا

وعلى الرغم من تدفق الحمم إلا أنه لم تتأثر خدمات مطار كيفلافيك والمطارات الإقليمية في البلاد، وظلت تعمل بكامل طاقتها، فيما أغلق منتجع "بلو لاجون"، إحدى أفضل مناطق الجذب السياحي في أيسلندا، أبوابه أمام السياح والزائرين متأثرًا بالثوران.