أثارت انتقادات في تركيا.. شاهد حقيبة الـ8 كلغ ذهب لزينة عروس وصندوق أموال بـ6 ملايين ليرة

وحسب وسائل إعلام محلية، قدّم العريس، وهو نجل رجل أعمال ينتمي إلى إحدى القبائل التركية، حقيبة مملوءة بالذهب للعروس؛ فيما حصل العروسان على صندوق يحتوي على مبلغ 6 ملايين ليرة، أي ما يوازي 207 آلاف دولار.