بعد تزييف واقعة سحر للاعب مصري.. "الداخلية": عامل مدافن وأربعةٌ آخرون وراء الفيديو المثير للجدل

وفي أول راوية رسمية قالت وزارة الداخلية في بيان لها إنها كشفت حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشره عدد من القنوات، متضمنًا عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء قيامه بزراعة نبات الصبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب المصري مجدى عبدالغني في منطقة الخليفة شرق العاصمة المصرية القاهرة، وكان السحر المزعوم عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.