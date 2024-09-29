بعد تزييف واقعة سحر للاعب مصري.. "الداخلية": عامل مدافن وأربعةٌ آخرون وراء الفيديو المثير للجدل

كشفت وزارة الداخلية في مصر عن مفاجآت وأسرار في واقعة سحر مزعوم، تم إعداده للاعب النادي الأهلي المصري السابق مؤمن زكريا، التي أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب موقع صحيفة "اليوم السابع"، كشفت وزارة الداخلية زيف الواقعة واختلاقها، وأنه لا وجود لأعمال سحر نهائيًّا، وأن عامل مدافن و4 آخرين وراء اختلاق الواقعة؛ لتصويرها بالفيديو، وبثها عبر مواقع التواصل من أجل كسب مزيد من المشاهدات.
وفي أول راوية رسمية قالت وزارة الداخلية في بيان لها إنها كشفت حقيقة تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشره عدد من القنوات، متضمنًا عثور أحد الأشخاص على أعمال سحر أثناء قيامه بزراعة نبات الصبار أمام مقبرة خاصة بعائلة اللاعب المصري مجدى عبدالغني في منطقة الخليفة شرق العاصمة المصرية القاهرة، وكان السحر المزعوم عبارة عن أوراق وصورة للاعب مؤمن زكريا، مكتوب عليها بعض الطلاسم والعبارات غير المفهومة.
وتضيف الصحيفة: وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد وضبط ناشر مقطع الفيديو المشار إليه، وتبين أنه "عامل مدافن" مقيم بمنطقة الخليفة، وبمواجهته اعترف باختلاق الواقعة بالاشتراك مع ابنه وشخصَين آخرَين وامرأة، وتم ضبط ثلاثة منهم، ولا يزال البحث جاريًا عن الرابع.
وقام المتهمون بجلب صورة اللاعب مؤمن زكريا؛ لعلمهم بتعرُّضه لوعكة صحية، وقاموا بكتابة طلاسم وعبارات غير مفهومة عليها، وكذلك جلبوا عروسة من القماش، بها مجموعة من الدبابيس، وقاموا بدفن الصورة والطلاسم أمام مقبرة عائلة اللاعب مجدي عبدالغني؛ حتى يتم اتهام عبدالغني بعمل السحر.
وبعدها ادعى المتهمون عثورهم على أعمال السحر أثناء قيامهم بزراعة نبات الصبار أمام المقبرة، وقاموا بتصوير مقطع الفيديو المتداول، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أعلى نسبة مشاهدة، والتربح ماليًّا؛ لأن كلا اللاعبين من الشخصيات الرياضية المشهورة. كما قام المتهمون بتسليم اللاعب مؤمن زكريا أعمال السحر المزعومة، الذي قام بدوره بالتخلص منها.
وبحسب الصحيفة، اعترف المتهمون بجريمة تزييف واقعة السحر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.