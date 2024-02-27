وزير سوداني يكشف: نهب 2700 كيلو غرام ذهب من مصفاة الخرطوم الحكومية

أعلن وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم؛ انخفاض إيرادات البلاد بأكثر من 80 في المئة، وكشف عن نهب 2700 كيلو غرام من الذهب من مصفاة الخرطوم الحكومية، بسبب تطورات الحرب التي تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي.
وحسب موقع "الحرة"، لم يحدّد الوزير الجهات المتورّطة في عملية نهب الذهب، وأشار إلى أن "احتياطي السودان من الذهب مازال في مكانٍ آمن".
وقال إبراهيم؛ في مؤتمر صحفي، الإثنين، بمدينة بورتسودان- شرقي البلاد، إن الحرب أوجدت ظروفاً صحية "صعبة"، وأدّت إلى فقدان كمياتٍ من الأدوية، تقدّر بأكثر من 500 مليون دولار.
وأضاف أن "الحكومة حرصت على وضع ميزانية مرنة لعام 2024، حتى يسهل تغييرها كل ثلاثة أشهر، بحسب متغيرات الوضع، لأنها ميزانية حرب".
وأشار وزير المالية السوداني؛ إلى أن "أهم بنود ميزانية عام 2024 دعم الجيش، وقطاع الصحة الذي شهد تدهوراً من جرّاء الحرب".
وفشلت الجهود حتى الآن في إنهاء الصراع المستمر منذ عشرة أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقُتل آلاف الأشخاص وأُجبر نحو 8 ملايين على الفرار من منازلهم، الأمر الذي يعني أن السودان أصبح به أكبر عددٍ من السكان النازحين في العالم.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من نصف السودانيين البالغ عددهم أكثر من 48 مليون نسمة، أي نحو 25 مليون شخص، باتوا يحتاجون إلى المساعدة، بمَن فيهم 18 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد.
حتى منتصف ديسمبر الماضي، سجّلت منظمة الصحة العالمية 60 هجوماً على المرافق الصحية، بما في ذلك إخلاء مستشفيات، في أواخر أبريل، من قِبل قوات الدعم السريع.