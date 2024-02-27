وزير سوداني يكشف: نهب 2700 كيلو غرام ذهب من مصفاة الخرطوم الحكومية

وفشلت الجهود حتى الآن في إنهاء الصراع المستمر منذ عشرة أشهر بين الجيش وقوات الدعم السريع. وقُتل آلاف الأشخاص وأُجبر نحو 8 ملايين على الفرار من منازلهم، الأمر الذي يعني أن السودان أصبح به أكبر عددٍ من السكان النازحين في العالم.